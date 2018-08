Tecnologia: Apple spinge sulla realtà aumentata

Secondo i media statunitensi, Apple avrebbe acquisito Akonia Holographics, una società specializzata in lenti per occhiali a realtà aumentata.

Il Ceo dell’azienda di Cupertino, Tim Cook, non ha mai tenuto segreto l’interesse per questo campo: prima di Akonia era stata acquisita Vrvana, specializzata in realtà mista, virtuale e aumentata.

Le due operazioni farebbero pensare ad un indirizzamento verso prodotti come occhiali a realtà aumentata o fotocamera 3D per gli iPhone.