Australia: multa a Heinz, “condotta ingannevole” sul contenuto di zucchero

La Corte federale australiana ha ordinato al colosso Heinz di pagare penali per 2,25 milioni di dollari australiani (quasi un milione e mezzo di euro), in quanto ritenuto colpevole di “condotta ingannevole” sul contenuto di zucchero nelle merende per bambini piccoli, presentandoli alimenti sani mentre contenevano più del 60% di zucchero.

La Corte ha stabilito che Heinz ha ingannato il pubblico sul contenuto nutritivo della gamma “Little Kids Shredz”, diretta ai bambini da uno a tre anni.

Il giudice della Corte federale, Richard White, ha accolto la posizione dell’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) secondo cui le rappresentazioni sui pacchetti, che includevano immagini di frutta, verdura e le parole “99% frutta e verdura“, implicavano falsamente che i prodotti erano salutari per i bimbi.