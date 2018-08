Aviano (PN): scivola per 150 metri sul Monte Tremol, salvata dal Soccorso Alpino

Incidente sul Monte Tremol, nel gruppo del Piancavallo, nel Comune di Aviano (Pn): una donna è scivolata durante la discesa precipitando per 150 metri sul versante ovest del monte ad una quota di circa 1800 metri di altitudine, fermandosi sul fondo di un canale detritico poco distante da una cresta che conduce su appicchi molto esposti. Sono stati alcuni escursionisti a chiamare il 112. Nei pressi dell’incidente si trovava una dottoressa gia’ del Soccorso Alpino, che è stata la prima a raggiungere la 75enne politraumatizzata ma non in gravi condizioni, in attesa dell’elisoccorso: l’infortunata è stata stabilizzata in barella, fatta salire sul velivolo, e condotta al pronto soccorso per le cure.