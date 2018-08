Barca rischia di affondare a Ischia: salvate 5 persone

Sono state salvate dalla Guardia Costiera, al largo dell’isola d’Ischia, 5 persone a bordo di una barca che rischiava di affondare: nel primo pomeriggio è giunta alla sala operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Ischia una richiesta di soccorso da parte del natante a vela di circa 8 metri, partito da Forio e diretto a Ventotene.

A circa 12 miglia da Ischia la barca ha iniziato ad imbarcare acqua e ed è stata quindi lanciata la richiesta di soccorso, segnalando la propria posizione anche attraverso il lancio di un razzo rosso di emergenza. Considerata la situazione di imminente pericolo e le avverse condizioni meteo, è stato disposto l’invio immediato della motovedetta Cp 807 Sar: gli uomini della Guardia Costiera sono riusciti a mettere in sicurezza il natante, assicurando assistenza agli occupanti. Le cinque persone, in buono stato di salute, sono state tratte in salvo e l’unità è stata rimorchiata al porto di Forio.