Bloccati sul Monte Priora: in tre soccorsi da un elicottero dei Vigili del Fuoco

Erano rimasti bloccati sul Monte Priora, vetta dei Monti Sibillini, tre giovani e il loro cane, tratti in salvo oggi a 1.800 metri di quota da un elicottero dei vigili del fuoco. Dopo la richiesta di aiuto degli stessi escursionisti, erano iniziate le operazioni di soccorso da parte dei pompieri di Ascoli Piceno e Amandola. A causa della difficoltà del percorso e delle cattive condizioni meteorologiche, i tre giovani avevano perso l’orientamento.

Ciò però non ha impedito loro di allertare i vigili del fuoco: una volta localizzati, in considerazione della zona impervia dove si trovavano, e’ stato l’elicottero a raggiungerli, a prenderli a bordo e a metterli in salvo.