Calabria, morti nelle Gole del Raganello: “Un’altra tragedia che non doveva esserci. Allerta gialla ignorata”

“Un’altra tragedia che non doveva esserci. C’era un’allerta gialla che e’ stata ignorata: l’allerta gialla prevede anche esondazioni improvvise e la Calabria, in questo senso, e’ particolarmente predisposta“: lo ha dichiarato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervenendo a “Radio anch’io”, su Raiuno.

Il Capo della Protezione civile si e’ detto convinto della “necessita’ di migliorare in futuro l’organizzazione statale per evitare esposizioni a rischio e la sensibilita’ in questo senso della popolazione. Nel caso delle Gole del Raganello, infatti, c’e’ stata una sottovalutazione del rischio da parte degli escursionisti che si trovavano nelle Gole“.