Calabria: si perde in bosco nel Catanzarese, rintracciato

Un 49enne ha perso l’orientamento nella Presila Catanzarese, nel territorio del Comune di Petronà: l’uomo si è inoltrato in un bosco e non è riuscito a trovare la strada del ritorno.

L’allarme è stato lanciato a seguito del mancato rientro a casa, facendo scattare il piano di ricerca di persone scomparse: impegnati i carabinieri e i vigili del fuoco delle sedi di Sellia Marina e Petilia Policastro.

L’uomo è riuscito a comunicare la propria posizione grazie al proprio smartphone, utilizzando il Gps: grazie al segnale, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il luogo indicato e lo hanno trovato in buone condizioni di salute.