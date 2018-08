Calabria, tragedia nelle Gole del Raganello: domani lutto regionale

“Ritengo doveroso, in presenza di una tragedia cosi’ rilevante come quella delle ‘Gole del Raganello’, disporre per la giornata di domani, 22 agosto, una giornata di lutto regionale, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

“Dolore per i morti – aggiunge Oliverio – e grande solidarieta’ e cordoglio per i feriti ed i parenti delle vittime, in gran parte venuti in Calabria per trascorrere qualche giorno sereno, sono condivisi da tutta la comunita’ calabrese”.