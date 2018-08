Calabria, tragedia nelle Gole del Raganello: “Diversi giorni per togliere i detriti

Nuova riunione oggi al centro di coordinamento soccorsi nella prefettura di Genova sul crollo di ponte Morandi: i Vigili del Fuoco hanno riferito che la definitiva liberazione del greto del Polcevera dai detriti richiedera’ ancora alcuni giorni, indispensabili a consentire il completamento delle perizie. In base alle previsioni meteo non sono attese, almeno fino al 23 agosto, precipitazioni tali da determinare situazioni di criticita’.

Domani, sempre i Vigili del Fuoco, garantiranno servizi di accompagnamento per i soli residenti nei civici 39 e 41 di via Campasso, per recuperare beni di prima necessita’. Intanto il bilancio dei feriti ancora ricoverati e’ sceso a 7, dopo le dimissioni di un paziente questa mattina dal San Martino.