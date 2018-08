Calabria, travolti da torrente: “Acquisiti i documenti, siamo all’inizio”

“Siamo partiti ora. Siamo all’inizio dell’indagine. Abbiamo acquisito dei documenti”. Cosi’ il procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla ha commentato lo stato dell’indagine avviata per chiarire se poteva essere evitata la tragedia delle Gole del Raganello.

“In questo momento – ha aggiunto – siamo preoccupati per l’area e i luoghi. Ancora non sono stati emessi provvedimenti. Stiamo valutando i documenti. Abbiamo aperto un procedimento contro ignoti”. Facciolla ha anche confermato di avere dato stamani il nulla osta per la consegna delle salme alle famiglie.