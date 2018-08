Caldo in Giappone: 5 anziani morti in ospedale

In un ospedale di Gifu, in Giappone, sono morti 5 anziani a causa del caldo estremo durante la loro degenza: l’impianto dell’aria condizionata non funzionava.

La polizia sta indagando per sospetta negligenza professionale, risultata nella morte dei pazienti: secondo le autorità locali, le persone morte (due uomini e due donne) avevano tra gli 83 e gli 85 anni, ed erano ricoverate in stanze separate su due diversi piani. Il direttore dell’ospedale ha spiegato che i condizionatori del 3° e 4° piano avevano smesso di funzionare il 20 agosto e sono stati sostituiti da ventilatori per rinfrescare le stanze.

Nel solo mese di luglio, a causa dell’ondata di caldo che ha investito il Paese, 133 persone sono morte a livello nazionale.