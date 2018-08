Cambiamenti climatici: un miliardo di persone malnutrite entro il 2050

Secondo una ricerca della Harvard School of Public Health pubblicata su Nature Climate Change, otre un miliardo di persone nel mondo entro il 2050 avranno carenze nutrizionali gravi, dalla mancanza di ferro e zinco a quella di proteine: le aree più colpite saranno nord Africa, sudest asiatico e Medio Oriente.

Per giungere a questa conclusione i ricercatori hanno passato in rassegna sia i risultati degli studi relativi al contenuto in sostanze nutritive delle piante che i diversi fabbisogni e regimi alimentari nei vari Paesi, cercando di estrarre informazioni sugli effetti a medio termine delle variazioni in oltre 255 piante usate per l’alimentazione.

Dalle simulazioni è emerso che entro metà secolo ci saranno circa 175 milioni di persone in più con una deficienza di zinco, 122 milioni con un deficit di proteine, e 1.4 miliardi di donne in età fertile e bambini sotto i 5 anni con carenze di ferro.