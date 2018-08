Catania: disposto lo sbarco per 16 migranti della Diciotti, 2 casi sospetti di tubercolosi

E’ stato disposto lo sbarco immediato dall’Ufficio sanità marittima di Catania per 11 donne e 5 uomini, di cui 2 con sospetta tubercolosi. Il numero dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera scende a 134.

Per ragioni di carattere sanitario, non occorre il via libera del ministero dell’Interno.