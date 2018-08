Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Le autorita’ non hanno reso noto le identità o le età delle vittime, ma i Vigili del Fuoco affermano che tra i sei bambini morti uno era un neonato.

Otto persone, tra cui sei bambini, sono morti nell’incendio avvenuto in appartamento a Chicago in quello che è considerato uno dei roghi più mortali mai avvenuti nella terza città più grande degli Usa.

article

1142706

MeteoWeb

Chicago, a fuoco appartamento: 8 morti, 6 sono bimbi

Otto persone, tra cui sei bambini, sono morti nell’incendio avvenuto in appartamento a Chicago in quello che è considerato uno dei roghi più mortali mai avvenuti nella terza città più grande degli Usa. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Le autorita’ non hanno reso noto le identità o le età

http://www.meteoweb.eu/2018/08/chicago-a-fuoco-appartamento-8-morti-6-sono-bimbi/1142706/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/08/incendio-Treuenbrietzen-Germania-10.jpg

Chicago,incendio

NEWS