Clima: video di Muccino per il Wwf porta il Global Warming alla Mostra di Venezia

Il difficile percorso per la sopravvivenza di mamma orsa con i suoi cuccioli: alla 75esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il Wwf accende i riflettori sul cambiamento climatico con lo ‘short film’ d’autore sugli effetti dei cambiamenti climatici, prodotto e realizzato da Edi Effetti Digitali Italiani per la regia di Gabriele Muccino, che verrà proiettato sul maxischermo del red carpet per tutta la durata della Rassegna.

Nello ‘short film’, con il doppiaggio di Stefano Accorsi e le musiche di Paolo Buonvino, l’orso è in carne, ossa e pixel. Infatti, nella seconda parte dello spot, le immagini mostrano un’orsa con i suoi cuccioli ricreati digitalmente da Edi per raccontare la condizione precaria della specie e, soprattutto, della sua ‘casa’ che si sta letteralmente sciogliendo. Il video intende rappresentare il timore di lasciare alle future generazioni solo ‘animali in realtà virtuale’ e non più osservabili in natura perché estinti.

Edi ha sviluppato un orso polare partendo da una ricerca di video e immagini per comprendere, innanzitutto, come l’animale appare, si comporta e modifica i propri volumi con il movimento.

Poi è iniziata la fase, molto delicata, della trasposizione di questa complessità biologica nel mondo virtuale di un effetto digitale: sono stati creati scheletro e articolazioni, muscoli, grasso, pelle e peli che, individualmente e insieme, rendono realistico il soggetto.

Gli scienziati hanno diviso la popolazione totale di orsi polari in 19 unità o sottopopolazioni: secondo le stime, gli orsi sono complessivamente tra i 22.000 e i 31.000 esemplari (alcune aree non sono state ancora verificate) ma gli ultimi dati forniti dal gruppo degli specialisti dell’orso polare dell’Iucn mostrano che tre sottopopolazioni sono in declino e che la specie rischia l’estinzione a causa della veloce riduzione del ghiaccio marino, habitat cruciale per gli orsi polari. Entro il 2050 rischiamo di perdere il 30% della popolazione di orso polare finora stimata.