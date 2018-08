L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha reso noto di non aver rilevato segnali di interruzione delle attività nucleari in Corea del Nord, nonostante le promesse di denuclearizzazione: “La continuazione e l’ulteriore sviluppo del programma nucleare della DPRK e le dichiarazioni relative della DPRK sono causa di grave preoccupazione.“