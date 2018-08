Crollo in chiesa nel centro di Roma: ipotesi cedimento capriata del tetto

A causare il crollo di ieri nella chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel cuore di Roma, potrebbe essere stato il cedimento di una delle capriate del tetto: questa una delle ipotesi più credibili al momento.

Prosegue nel frattempo il lavoro dei vigili del fuoco per il recupero delle ultime tele e la messa in sicurezza delle parti pericolanti.

Si procederà a breve anche alla copertura del tetto in previsione dell’arrivo della pioggia.