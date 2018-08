Crollo ponte Genova: “Mio figlio un miracolato, ha fatto un volo di 50 metri”

Mauro Cerne, padre di Federico, ferito nel crollo del ponte Morandi a Genova mentre viaggiava a bordo di una Golf Gtd, insieme con la compagna, Rita Giancristofaro, diretti all’Acquario di Genova, definisce il figlio un “miracolato“: “Mi ha detto il poliziotto che li ha salvati che lui e la compagna hanno fatto un volo di 50 metri, ce l’hanno fatta perché il ponte non è caduto in verticale ma lateralmente“, ha raccontato all’ANSA. “E’ affaticato, imbottito di farmaci, cerco di non stancarlo, ieri ha parlato con la madre. E ieri sono anche andato a trovare la compagna, e’ un po’ piu’ grave. L’auto e’ distrutta, per estrarli hanno dovuto tagliare i montanti, togliere il tetto“.