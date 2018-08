Crollo Ponte Genova: a rischio viadotti in Piemonte

All’indomani della tragedia accaduta a Genova il Codacons concentra la sua attenzione sullo stato delle infrastrutture sul territorio, e con riferimento alla Regione Piemonte indica una seria di manufatti che “necessiterebbero di verifiche e indagine per accertarne il livello di sicurezza”: Priero, Viadotto A6 Chiaggi; Fossano, Viadotto A6 Stura di Demonte; Autostrada Savona-Torino, all’altezza di Cadibona; Viadotto A6 tra Altare e Ferrania.

L’Associazione chiede “il blocco dei mezzi pesanti su questi cavalcavia/viadotti per 30 giorni, così da dare modo ai tecnici di provvedere alle necessarie verifiche sullo stato e la sicurezza della struttura. E impiego del genio militare – non di privati – per realizzare a stretto giro le verifiche necessarie insieme ai gestori, così da minimizzare l’impatto sul traffico”.