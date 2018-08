Crollo ponte Genova, il senatore Mantero: “Passavo da quelle parti, una cosa scioccante”

“Passavo da quelle parti, ma per fortuna ero in treno. E’ una cosa scioccante. Ora cerchiamo di capire le cause“: lo ha raccontato all’Adnkronos Matteo Mantero, senatore ligure del M5S, in riferimento al crollo del ponte Morandi a Genova. “Non ho visto il crollo in diretta. Quel ponte è in manutenzione costante, evidentemente non sono stati fatti gli opportuni adeguamenti strutturali. Non è chiaro cosa sia successo, c’è chi parla di una frana: non conosciamo però il numero delle vittime. Ora lasciamo che i soccorsi facciano il loro lavoro“. “Ora siamo in contatto con i colleghi che sono nel consiglio comunale di Genova e con gente che abita lì vicino. C’erano macchine sul ponte, che sono andate giù, immagino ci siano vittime. Ma non abbiamo notizie certe. Cerchiamo di capire le cause e soprattutto i danni“.