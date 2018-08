Crollo Ponte Genova: dalla Versilia soldi per gli sfollati

Una parte dell’incasso del concerto di Antonello Venditti, che si svolge questa sera a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi (Lucca), sarà devoluto alle iniziative promosse dal Comune di Genova per le esigenze abitative degli sfollati.

E’ quanto hanno deciso l’Amministrazione comunale del Forte, la Fondazione Villa Bertelli e la Croce Verde che hanno aderito all’iniziativa ‘Genova per noi’. I soldi raccolti stasera, durante il concerto ci sarà anche un punto gestito dalla Croce Verde per un’ulteriore raccolta, andranno a costituire un fondo.

Il punto di raccolta sarà presente anche in occasione degli spettacoli di Enrico Brignano, in programma domani sera, e di Massimo Ranieri previsto per martedì 21 agosto.