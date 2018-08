Un ponte in cemento armato nel quartiere Lagaccio di Genova è stato sgomberato dalle auto in sosta dopo la caduta di calcinacci. Sul posto è stata istituita la circolazione a senso unico alternato per alleggerire il carico.

Crollo Ponte Genova: parzialmente chiuso il ponte del quartiere Lagaccio

Un ponte in cemento armato nel quartiere Lagaccio di Genova è stato sgomberato dalle auto in sosta dopo la caduta di calcinacci. Sul posto è stata istituita la circolazione a senso unico alternato per alleggerire il carico. E’ avvenuto nel primo pomeriggio. Per verificare la staticita’ del ponte erano gia’ previsti interventi prima ancora del

