Crollo Ponte Genova: “In un mese è possibile creare i bypass per il ripristino dei collegamenti”

In un mese dal dissequestro delle aree e’ possibile creare i bypass per ripristinare a Genova i collegamenti merci ferroviari, oltre a quello stradale nell’ex area Ilva. Lo afferma il presidente dell’Autorita’ del sistema portuale del Mar Ligure occidentale, cioe’ soprattutto Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini, a margine del Meeting di Rimini.

I tempi per il dissequestro, da quanto emerge, potrebbero essere molto brevi, anche di giorni, cosi’ come in settimana potrebbe giungere la nomina del commissario straordinario.