Crollo Ponte Genova: Società Autostrade finanzia il ‘trascolo’ delle aziende

Società Autostrade finanziera’ il ‘trasloco’ di sei-sette aziende collocate nella zona rossa sotto il ponte autostradale Morandi crollato. Lo annuncia il sindaco Marco Bucci in vista di un sopralluogo con i tecnici del Comune e di Societa’ Autostrade fissato per domani.

Quasi 800 lavoratori di Ansaldo Energia stamani hanno potuto riprendere a lavorare nei pressi del moncone Ovest del ponte a seguito di una modifica alla zona rossa autorizzata dal sindaco attraverso un’ordinanza.

“Non so se sarà possibile per le altre aziende ritornare a operare nella zona rossa – ha detto Bucci -, l’obiettivo è trovare posti alternativi dove collocare le attivita’ provvisoriamente o definitivamente le aziende, stiamo collaborando con tutti quanti per trovare una soluzione”.