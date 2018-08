Crollo ponte Genova, il sindaco: la città non è in ginocchio

“La citta’ non e’ in ginocchio, sapra’ reagire. La citta’ sapra’ continuare suo percorso di crescita“, ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci al termine della riunione in protezione civile in riferimento al crollo del ponte Morando. Il primo cittadino ha ringraziato “i molti Comuni e aziende italiani che si sono resi disponibili“.