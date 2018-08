“Un ponte non viene giu’ per un fulmine ne’ per un temporale: vanno trovati i colpevoli“: lo ha dichiarato il sottosegretario alle infrastrutture Edoardo Rixi al termine della riunione in protezione civile a Genova . “Questo ponte aveva criticita’ sottovalutate negli anni: bisogna fare riflessione perche’ non possiamo vivere in un Paese con costruzioni degli anni ’50 o ’60 e il nostro ministero cerchera’ di dare soluzioni“.

Crollo Genova: “Un ponte non viene giù per un fulmine né per un temporale, vanno trovati i colpevoli”

