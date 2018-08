Crollo Ponte Genova: a Torino Mole spenta e bandiere a mezz’asta

Torino celebra la giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova spegnendo il simbolo della città. Domani, per il lutto indetto in occasione dei funerali di Stato, il Comune ha infatti deciso di spegnere la Mole Antonelliana e di esporre le bandiere a mezz’asta sia sulla facciata di Palazzo civico che sulle sedi degli uffici pubblici.

Inoltre il sito Internet dell’amministrazione sara’ listato a lutto. Alle esequie, celebrate alla Fiera di Genova, la Citta’ di Torino sara’ presente con l’assessore Alberto Unia “per testimoniare il cordoglio dei torinesi e portare l’abbraccio della citta’ ai familiari delle vittime”. Con Unia saranno presenti i Gonfaloni della Citta’ e della Citta’ Metropolitana di Torino.