Keba è stata la prima gattina messa in salvo dai vigili del fuoco che, in queste ore, stanno entrando nelle abitazioni degli sfollati nell’area del ponte Morandi, a Genova. Recuperate decine di animali, come gatti, cani, tartarughe, canarini. Successivamente si passerà al recupero dei documenti dei residenti e dei loro ospiti.

article

1137493

MeteoWeb

Crollo ponte Genova: in corso il recupero degli animali nelle case degli sfollati

Keba è stata la prima gattina messa in salvo dai vigili del fuoco che, in queste ore, stanno entrando nelle abitazioni degli sfollati nell’area del ponte Morandi, a Genova. Recuperate decine di animali, come gatti, cani, tartarughe, canarini. Successivamente si passerà al recupero dei documenti dei residenti e dei loro ospiti. Impossibile per motivi di

http://www.meteoweb.eu/2018/08/crollo-ponte-genova-animali-case-sfollati/1137493/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/08/Crollo-ponte-Genova-il-giorno-dopo-15.jpg

crollo ponte genova

NEWS