Crollo Ponte Genova: attivata una task force Inail

“Nell’esprimere profondo cordoglio e sincera vicinanza alle persone colpite dall’immane tragedia di Genova, l’Inail assicura il proprio impegno per garantire il massimo e tempestivo sostegno agli infortunati sul lavoro e ai familiari delle vittime”. E’ quanto si legge in una nota dell’Inail.

“A questo scopo l’Istituto, attraverso la Direzione regionale Liguria e la sede territoriale di Genova, ha immediatamente attivato una task force per acquisire celermente, in coordinamento con la Prefettura e con gli altri enti istituzionali impegnati nella gestione dell’emergenza, tutte le informazioni necessarie all’erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie previste per le vittime degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro e in itinere”.