Il crollo del ponte sul viadotto Polcevera a Genova è “per noi qualcosa di inaspettato e imprevisto rispetto all’attivita’ di monitoraggio che veniva fatta sul ponte. Nulla lasciava presagire” che potesse accadere: lo ha dichairato all’ANSA il direttore del Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia Stefano Marigliani, secondo cui “assolutamente non c’era nessun elemento per considerare il ponte pericoloso“.