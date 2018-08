Crollo ponte Genova: Autostrade paga 1,5 milioni alle famiglie sfollate

A seguito del crollo del ponte Morandi a Genova, Autostrade per l’Italia ha versato finora 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie, costrette ad abbandonare la propria abitazione: lo rende noto la società.

La suddetta cifra salirà a circa 1,5 milioni di euro lunedì mattina, quando andranno in pagamento gli ulteriori 90 nuovi bonifici già predisposti.

I contributi erogati da Autostrade per l’Italia – che a seconda del numero dei componenti della famiglia richiedente variano da 8mila a 12mila euro – si aggiungono agli indennizzi che spetteranno alle famiglie che hanno perso la casa e quelle delle vittime e dei feriti.