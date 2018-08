Crollo ponte a Genova: “Non si consiglia di percorrere le autostrade”

Autostrade per l’Italia sconsiglia di percorrere le autostrade nella zona di Genova: sull’A10 Genova-Savona, tra il bivio per l’ A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto, in entrambe le direzioni, si e’ resa necessaria la chiusura del tratto. Chi da Savona e’ diretto a Genova deve utilizzare l’A26 Genova-Gravellona Toce, poi la D26 Diramazione Predosa Bettole e la A7 verso Genova. Chi da Livorno e’ diretto a Savona, utilizzare l’A7 Milano Genova, seguire le indicazioni per la Diramazione Predosa-Bettole e poi prendere la A26 verso Genova e proseguire per Savona.