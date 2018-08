“Se avremo l’ok dal governo oggi – continua Bucci – lunedì potremo iniziare i lavori per la strada portuale nelle aree Ilva”. A proposito di traffico, Bucci lancia un messaggio ai genovesi: “Utilizzino il trasporto pubblico, da lunedi’ si intensificherà il traffico, noi abbiamo aumentato il servizio di trasporto pubblico, anche gratuito in alcuni casi, usiamolo e risolveremo molti problemi”.

“Poi – ha spiegato il sindaco prima della riunione – faremo seguire altre richieste ogni tre mesi per il prossimo anno e mezzo, per gestire la ricostruzione fino al ritorno della normalità”. Le priorità dell’amministrazione restano la sistemazione degli sfollati e il ripristino della viabilità.

Anche il sindaco di Genova Marco Bucci partecipa oggi al Consiglio dei ministri straordinario per far sì che venga approvata la nuova richiesta di finanziamento da 30 milioni per la gestione dell’emergenza.

article

1139092

MeteoWeb

Crollo Ponte Genova, Bucci: “Chiederemo i fondi al governo ogni 3 mesi”

Anche il sindaco di Genova Marco Bucci partecipa oggi al Consiglio dei ministri straordinario per far sì che venga approvata la nuova richiesta di finanziamento da 30 milioni per la gestione dell’emergenza. “Poi – ha spiegato il sindaco prima della riunione – faremo seguire altre richieste ogni tre mesi per il prossimo anno e mezzo,

http://www.meteoweb.eu/2018/08/crollo-ponte-genova-bucci/1139092/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/08/ponte-morandi-genova-14-1.jpg

crollo ponte,crollo ponte genova,genova,ponte genova

NEWS