Crollo ponte Genova: oggi la consegna delle prime case agli sfollati

Verranno consegnate oggi le prime case agli sfollati per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto scorso, come annunciato ieri dal presidente della Liguria, Giovanni Toti, sulla propria pagina Facebook: “Stiamo lavorando giorno e notte per dare a tutti una sistemazione confortevole, entro il 20 settembre altre 40 case, grazie al contributo di Cassa Depositi e Prestiti. Entro settembre saranno ristrutturati altri 100 appartamenti. I lavori cominceranno già in settimana. E poi altri 150. Entro otto settimane massimo una casa per tutti, nessuno deve rimanere indietro“.