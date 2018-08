Crollo ponte Genova, Borrelli: chiuso il centro di coordinamento soccorsi

Il capo del Dipartimento di Protezione civile Angelo Borrelli ha partecipato oggi a una riunione in prefettura a Genova: dopo avere fatto il punto della situazione in riferimento al crollo del viadotto Morandi, è stato deciso di “chiudere l’attività del Centro coordinamento soccorsi. Adesso lavoriamo su tutte le altre direttrici, come la viabilità e la soluzione dei disagi popolazione,” ha spiegato. Domani “avremo una riunione operativa con Regione e Prefettura per analizzare quali sono interventi da inserire nella nuova ordinanza di protezione civile per cercare di accelerare gli interventi e completare quegli interventi non abbiamo ancora considerato“. “Domani dovremo analizzare la capacità di risposta del servizio sanitario regionale e cittadino dopo l’evento per potenziare la risposta sanitaria: questo è uno dei temi che affronteremo“.