Crollo ponte Genova, Raggi: stasera Colosseo e Campidoglio spenti a lutto

“Roma si stringe a Genova in queste ore di profondo dolore. Questa sera, nella giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte, verra’ spenta l’illuminazione del Colosseo, di Palazzo Senatorio e di Fontana di Trevi dalle 22 alle 23. Bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali. Abbiamo anche deciso di annullare gli spettacoli di questa sera al Foro di Augusto e al Foro di Cesare, come al Colosseo. Il nostro pensiero va alle famiglie colpite dalla tragedia, alle vittime, ai feriti e a quanti hanno prestato e continuano a prestare soccorso. Roma e i suoi cittadini sono vicini a Genova“: lo ha scritto il sindaco di Roma Virginia Raggi nella rubrica “la sindaca informa”, pubblicata dal sito del Campidoglio.