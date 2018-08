Crollo ponte Genova, Conte: ferita per l’Italia, ora controlli severi

“Quanto accaduto a Genova e’ una grave ferita non solo per la citta’, ma per la Liguria e tutta Italia“, “purtroppo, come immaginavamo, il bilancio delle vittime e’ cresciuto ancora. Una tragedia che ci accomuna tutti, che ci spinge a interrogarci sulle cause“,ha scritto nella notte su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Quello che come Governo lanceremo tempestivamente e’ un piano straordinario di monitoraggio di tutte le infrastrutture, soprattutto di quelle piu’ vecchie. I controlli saranno molto severi perche’ non possiamo permetterci altre tragedie come questa. Tutti i cittadini devono viaggiare sicuri“. “Ringrazio ancora una volta i soccorritori, a loro va tutta la nostra stima e il nostro affetto per quanto stanno facendo. Continueranno a lavorare per tutta la notte. Grazie da parte di tutto il Governo“.