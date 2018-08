Crollo ponte Genova, Conte: “Mai più tragedie simili”, “nomineremo un commissario ad hoc per la ricostruzione”

“Il Governo e’ con Genova e i genovesi. In queste ore difficili per la citta’, questo e’ il messaggio che vogliamo lanciare alle Istituzioni locali e alla popolazione colpita dalla tragedia del crollo di parte del ponte Morandi“: lo ha scritto ieri sera su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “In un Consiglio dei ministri straordinario, svolto questo pomeriggio nella sede della Prefettura del capoluogo ligure, abbiamo deciso di adottare immediatamente alcuni primi importanti provvedimenti per fronteggiare l’emergenza e garantire nel piu’ breve tempo possibile la messa in sicurezza dell’area e l’assistenza alle persone coinvolte. Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi, previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Nomineremo un commissario ad hoc per la ricostruzione“. “E’ chiaro che ci sono responsabilita’ e la giustizia dovra’ fare il proprio corso per accertarle. Ma il nostro Governo non puo’ rimanere ad aspettare. Per questo abbiamo deciso di avviare le procedure di revoca della concessione alla societa’ Autostrade, sulla quale incombeva l’obbligo e l’onere di curare la manutenzione del viadotto. Dovere del Governo e’ di fare viaggiare i cittadini in sicurezza. Tragedie simili non devono ripetersi. Mai piu’. Il nostro pensiero va ai feriti, a cui questa mattina ho voluto far visita in ospedale e portare la vicinanza del Governo. E va soprattutto ai familiari delle vittime. Abbiamo deciso di proclamare una giornata di lutto nazionale, sabato 18 agosto, in occasione della celebrazione dei funerali. Sia chiaro, inoltre, che non ci dimenticheremo degli sfollati e non mi stanchero’ mai di ringraziare tutta la macchina dei soccorsi, al lavoro senza sosta giorno e notte. In questi giorni continuero’ a tenervi aggiornati il piu’ possibile sull’operato del Governo in merito a questa vicenda“.