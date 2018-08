Crollo ponte Genova, Conte: opera soggetta a vigilanza, ipotesi cedimento

“E’ una tragedia incredibile soprattutto colpisce in questo momento il pensiero che non ci sia stato un’esplosione, un incidente ma lavoriamo sull’ipotesi di un cedimento strutturale“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, al termine del sopralluogo a Genova. “E’ un ponte che e’ stato concepito negli anni Sessanta, e’ stato inaugurato nel 1967, e’ un’opera che e’ stata dal punto di vista architettonico all’epoca di grande ardimento“. “E’ chiaro che infrastrutture cosi’ datate, come molte italiane, sono soggette anche alla logoria e all’usura del tempo. E’ un’opera che ovviamente era assoggettata ad attenzione e vigilanza. Faremo tutte le verifiche necessarie insieme alla magistratura per accertare cosa e’ stato le cause e le ragioni e per evitare che tragedie del genere si possano ripetere“.