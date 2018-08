Crollo ponte Genova, procuratore: “Degrado grave anche del moncone del lato ovest”

“E’ stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado considerato grave dall’altra parte è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l’abbattimento“: lo ha spiegato il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, in conferenza stampa, facendo il punto sulla situazione delle indagini sul crollo del viadotto.

Lo stato di gravità della parte ovest di ponte Morandi è compatibile con quello della parte est ed “è precedente al crollo del viadotto Morandi“. Nella parte est, la pila n.10, sopravvissuta al crollo, mostra un degrado dei materiali di grado 4 su una scala 5, superiore a quello del pilone crollato.