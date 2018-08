Crollo ponte Genova: verrà “demolito con gravi ripercussioni al traffico”

“Tutto il ponte Morandi andra’ demolito con gravi ripercussioni al traffico e problemi per i cittadini e le aziende“: lo ha reso noto il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi a Genova, nella sede della Protezione civile. “Quel ponte era monitorato da un decennio e non si può pensare che fosse infinito” e un viadotto che passa su una città “dev’essere in condizione di estrema sicurezza“, mentre “non è stato fatto nulla per 20 anni“. “Devono essere individuati i responsabili e devono essere prese decisioni in maniera molto rapida“.