Crollo ponte Genova, esperto: “Pochi 8 mesi per costruirne uno nuovo”

“Otto mesi per progettare un ponte ci possono stare ma per costruirlo no. Ci sono problemi logistici, bisogna portare il materiale sul posto. E bisogna capire otto mesi a partire da quando. Pero’ non conosco i dettagli del progetto, bisogna chiedere ad Autostrade“: lo ha dichiarato in un’intervista a “Il Giornale” Antonio Brencich, docente alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova e fino a pochi giorni fa membro della commissione Infrastrutture e Trasporti incaricata di indagare sulle cause del crollo del viadotto Morandi: “Non posso parlare delle cose di cui sono venuto a conoscenza in commissione. Posso dire che le persone che lavorano in procura sono di altissimo livello e la loro valutazione tecnica e’ tutt’altro che di poco conto. Poi ci sono stati anche altri pareri tecnici, come quello dei vigili del fuoco. Il giudizio su come procedere sta a loro e ritengo che sara’ ponderato“.