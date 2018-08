Crollo Ponte Genova: famiglia distrutta a 20 giorni dalle nozze

Tra le tante storie, le tante vite spezzate dal crollo del ponte Morandi a Genova, c’è quella di una famiglia di Pinerolo (Torino): Claudia Possetti, 48 anni, di Cavour, e Andrea Vittone, 49 anni, originario di Venaria Reale (Torino), erano in viaggio con i figli che la donna aveva avuto dal precedente matrimonio (Manuele, di 16 anni, e Camilla, di 12). Claudia e Andrea erano appena tornati dal viaggio di nozze in California e avevano deciso di concedersi una piccola vacanza al mare: colleghi di lavoro, si erano sposati pochi giorni fa, il 23 luglio.

Dopo il matrimonio, celebrato nel parco dell’abbazia di Santa Maria a Cavour, la coppia era partita per un tour della California, assieme ai due ragazzi: erano rientrati in Italia da pochi giorni e avevano deciso di sfruttare i pochi giorni di ferie rimasti per una gita al mare.

La mattina del 14 agosto sono partiti per Sestri Levante con la loro cagnolina Stella.

E’ stato il padre dei due ragazzi a effettuare il riconoscimento all’obitorio di Genova.