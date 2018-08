Crollo ponte Genova: scesi a 10 i feriti ricoverati, 9 gravi

“Oggi, con il vicepresidente Luigi Di Maio, abbiamo coordinato le attivita’ del Centro di coordinamento dei soccorsi e fatto il punto sul numero delle persone coinvolte e dei decessi accertati. In questo momento le vittime sono 38, i feriti 15, di cui cinque in codice rosso. Abbiamo anche fatto un aggiornamento sulle persone sfollate, per assicurare loro un alloggio, e una ricognizione sul sistema viario per assicurare che la citta’ di Genova e anche il traffico regionale e nazionale possano riprendere a funzionare in modo efficiente“. Lo riferisce il presidente del Consiglio in un post.

Successivamente è stato reso noto che sono scesi a 10 i feriti ancora ricoverati negli ospedali genovesi: quelli al San Martino sono 6 (5 gravi). Al Villa Scassi sono tre, tutti gravi. Uno, grave, e’ ricoverata al Galliera. E’ stato dimesso anche Davide Capello, 33 anni, il vigile del fuoco di Savona e portiere del Legino.