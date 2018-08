Crollo ponte Genova: il bollettino medico odierno dei feriti

E’ stato divulgato il bollettino medico odierno dell’Ospedale policlinico San Martino di Genova, in riferimento alle condizioni dei feriti del crollo del ponte Morandi.

Martin Kucera, il camionista della Repubblica Ceca di 46 anni, che era ricoverato in Chirurgia d’urgenza universitaria, e’ stato dimesso stamani alle 9.30; Gianluca Ardini, precedentemente ricoverato in Terapia sub intensiva, e’ stato trasferito a Traumatologia d’urgenza; Eugeniu Babin, moldavo del 1983 ma residente in Italia e’ ricoverato nella Clinica Neurochirurgica. Le sue condizioni sono in miglioramento; Natalya Yelina, ucraina del 1974 e compagna di Babin, e’ ricoverata in degenza Clinica Neurochirurgica. Le sue condizioni sono in miglioramento.