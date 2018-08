Crollo Ponte Genova: identificato il ferito ricoverato al San Martino

E’ stato identificato il giovane in gravi condizioni ricoverato all’ospedale San Martino: si tratta dell’autista romeno Marian Rosca, 36 anni. Ha due gravi traumi, uno cranico e uno toracico. Lo rende noto la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Per quanto riguarda gli altri feriti, la donna anziana intossicata sarà sottoposta a un nuovo ciclo di camera iperbarica, dopo quello effettuato due giorni orsono, al suo ingresso in ospedale (intossicata da fumi derivanti da incendio nella sua abitazione a seguito del crollo del ponte); migliorano le condizioni di M. K., il 46enne cittadino della Repubblica Ceca, che presumibilmente sarà dimesso nei prossimi giorni; il genovese G. A., 28 anni, a cui sono state ridotte le fratture a spalla, bacino e colonna e’ in condizioni stabili; migliorano le condizioni di Y. N., 43 anni, ucraina, sottoposta a intervento chirurgico per ridurre una frattura esposta a una caviglia e una frattura alla colonna: è in rianimazione ed ha parlato con gli psicologi,è’ stubata. Suo marito, E. Barbu. 34enne residente a Caserta, è stabile: da valutare un intervento chirurgico alla colonna cervicale.