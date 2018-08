Crollo ponte Genova, geologo: nessuna diagnosi di strutture strategiche

Secondo il geologo Francesco Russo, l’attività di diagnosi dello stato di salute dei nostri ponti è carente se non assente, fatto ancora più grave se si tiene presente che i ponti rappresentano infrastrutture strategiche, soprattutto in caso di evacuazione: lo ha dichiarato all’Adnkronos. “Chi come me per anni si è occupato di verifiche strutturali, sa che in Italia non c’è una procedura di diagnosi del loro stato di salute“, spiega Russo che per 30 anni ha seguito, come geologo e come direttore tecnico di laboratorio, prove su struttura e verifica dei materiali su numerose opere, dall’alta velocità alle autostrade.