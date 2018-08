Crollo ponte Genova, il padre di una vittima: “E’ omicidio di Stato”

“E’ un omicidio di Stato, una disgraziata annunciata nella quale hanno perso ingiustamente la vita mio figlio e tante altre persone“: sono le parole di Roberto Battiloro, padre di Giovanni, che ha perso la vita, insieme ad altri 3 amici di Torre del Greco, nel crollo del ponte Morandi a Genova. “Non c’e’ nessuna polemica nella scelta di celebrare i funerali qui, delle eventuali responsabilita’ se ne sta occupando gia’ la magistratura, che dovra’ accertare perche’ nessuno e’ intervenuto nonostante i ripetuti allarmi.” L’uomo assicura che da domani porterà avanti una “battaglia di giustizia. Spenderò la mia vita per cercare la verità e per impedire che accadano ancora disastri come quello di Genova“.