Crollo Ponte Genova: in cantiere strade alternative con gazebo antipioggia

Gli operai montano ‘gazebo impermeabili’ di fortuna per lavorare 24 ore su 24 sotto la pioggia nei cantieri genovesi della viabilità alternativa al ponte Morandi. E’ successo oggi pomeriggio nel cantiere per ampliare lungomare Canepa da quattro a sei corsie, dove un gruppo di operai incaricato della posa dei sotto servizi ha montato un gazebo impermeabile di colore verde nell’area di intervento mentre pioveva.

Nonostante l’allerta meteo gialla sia prevista da stasera le prime piogge hanno interessato il capoluogo ligure da mezzogiorno perciò in cantiere si e’ dovuto correre ai ripari. Il gesto degli operai è stato accolto da alcuni colpi di clacson di sostegno e incoraggiamento da parte degli automobilisti genovesi in coda. Lungomare Canepa è un asse viario fondamentale di collegamento tra il Ponente e il centro città, che ha assunto un’importanza ancora maggiore dopo il crollo del ponte Morandi. L’inaugurazione dei lavori di ampliamento e’ prevista per meta’ settembre.