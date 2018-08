Crollo ponte Genova: in Svizzera ispezioni regolari, “da noi non sarebbe mai successo”

Secondo quanto riportato dal Corriere del Ticino, in Svizzera i ponti costruiti negli anni ’60 non mostrano criticità, in base a quanto sostenuto da diversi responsabili del settore, tra cui il direttore dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) Jurg Rothlisberger: l’esperto sottolinea che le strutture elvetiche sono sottoposte a ispezioni regolari approfondite almeno ogni 5 anni.

Un cedimento strutturale come quello di Genova, rileva il portavoce dell’USTRA Thomas Rohrbach “da noi, con una verosimiglianza prossima alla certezza, è impossibile, per lo meno in circostanze normali“.